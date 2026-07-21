Силы обороны поразили радиолокационную станцию ​​Буссоль-С, склады, пункты управления беспилотниками и другие военные объекты российских войск.

Информацию об этом подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение РЛС Буссоль-С, складов и пунктов управления дронами РФ

По информации Генштаба, в течение 20 июля и в ночь на 21 июля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных целей, чтобы уменьшить военно-экономический потенциал РФ.

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В частности, удалось поразить радиолокационную станцию ​​Буссоль-С в районе Хорлов Херсонской области.

Как рассказали в Генштабе, радиолокационная станция Буссоль-С предназначена для обнаружения, сопровождения и координатного обеспечения надводных или морских целей, повышая эффективность контроля прибрежной акватории подразделениями береговой охраны или Военно-морским флотом РФ.

Под удары Сил обороны попали российские склады. Среди них:

склад материально-технических средств в Давыдовском Донецкой области;

склад боеприпасов в Кундрючем Луганской области;

склад материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачей Курской области РФ.

Как добавили в Генеральном штабе ВСУ, также были поражены пункты управления беспилотниками РФ в районах Комара и села Запорожья Донецкой области, а также Каменского Запорожской области.

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