Силы обороны поразили РЛС Буссоль-С, склады БК и пункты управления дронами РФ
- Силы обороны Украины нанесли успешные удары по важным военным объектам РФ в нескольких областях Украины и на территории России. В частности, уничтожено радиолокационную станцию Буссоль-С возле Хорлов Херсонской области.
- Кроме РЛС для контроля акватории, подразделения ВСУ поразили российские склады боеприпасов и материально-технического обеспечения, а также пункты управления беспилотниками.
Силы обороны поразили радиолокационную станцию Буссоль-С, склады, пункты управления беспилотниками и другие военные объекты российских войск.
Информацию об этом подтверждает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение РЛС Буссоль-С, складов и пунктов управления дронами РФ
По информации Генштаба, в течение 20 июля и в ночь на 21 июля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных целей, чтобы уменьшить военно-экономический потенциал РФ.
В частности, удалось поразить радиолокационную станцию Буссоль-С в районе Хорлов Херсонской области.
Как рассказали в Генштабе, радиолокационная станция Буссоль-С предназначена для обнаружения, сопровождения и координатного обеспечения надводных или морских целей, повышая эффективность контроля прибрежной акватории подразделениями береговой охраны или Военно-морским флотом РФ.
Под удары Сил обороны попали российские склады. Среди них:
- склад материально-технических средств в Давыдовском Донецкой области;
- склад боеприпасов в Кундрючем Луганской области;
- склад материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачей Курской области РФ.
Как добавили в Генеральном штабе ВСУ, также были поражены пункты управления беспилотниками РФ в районах Комара и села Запорожья Донецкой области, а также Каменского Запорожской области.