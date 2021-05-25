В финальном матче Лиги Европы по футболу сезона-2020/21 встретятся испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед. Матч состоится 26 мая в Гданьске (Польша) на стадионе Энерга.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1, а также на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будут транслировать российские телеканалы Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

Вильярреал на групповой стадии встречался с Маккаби Тель-Авив, турецким Сивасспором и азербайджанским Карабахом. В этих матчах подопечные Унаи Эмери ни разу не проиграли (пять побед и одна ничья). Без поражений желтая субмарина преодолела и путь плей-офф, обыграв киевское Динамо, австрийский Зальцбург, загребское Динамо и лондонский Арсенал в полуфинале.

Манчестер Юнайтед начал свой еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, но пропустил вперед ПСЖ и РБ Лейпциг. Поэтому манкунианцы попали в плей-офф ЛЕ, где сразу же преодолели Реал Сосьедад. Также подопечные Оле-Гуннара Сульшера прошли итальянский Милан, испанский Гранаду и в 1/2 финала итальянский Рому.

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Для МЮ это второй выход в финал Лиги Европы. Их первый финал в ЛЕ завершился для манкунианцев трофеем. Тогда команда из Манчестера, которую возглавлял Жозе Моуринью, одолела Аякс со счетом 2:0.

А вот для Вильярреала это первый выход в финал, тогда как для тренер команды Унаи Эмери — уже пятый. С 2014 до 2016 года он выводил Севилью — и во всех трех матчах нервионци одержали победу. В 2019 году Эмери уступил с лондонским Арсеналом в финале лондонскому Челси.