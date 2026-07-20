Спецназовцы Службы безопасности Украины нанесли удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников ФСБ РФ на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Удар по координационному центру ФСБ

Целью стал один из пансионатов, используемый российскими силовиками для размещения личного состава.

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По предварительной информации, на территории объекта могли находиться около 100 российских военнослужащих. Там размещалось более 70 единиц автомобильной техники, действовали вооруженная охрана, контрольно-пропускные пункты, инженерные заграждения и подземные укрытия.

В СБУ отметили, что в ходе спецоперации объект атаковали 13 беспилотников Центра специальных операций Альфа. В результате атаки на территории комплекса вспыхнул масштабный пожар.

В спецслужбе подчеркнули, что подобные операции ослабляют систему управления российских оккупационных сил, усложняют координацию их действий и заставляют командование РФ отвлекать дополнительные ресурсы на охрану собственных объектов.

Источник : СБУ

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