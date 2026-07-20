Новый фильм режиссера Кристофера Нолана Одиссея триумфально ворвался в мировой прокат. Только за дебютный уик-энд историко-мифологический блокбастер собрал впечатляющие $264,1 млн по всему миру.

Одиссея Нолана бьет рекорды: что известно

Для оскароносного режиссера, чей предыдущий фильм Оппенгеймер стал абсолютным хитом 2023 года, этот старт вошел в тройку самых успешных в карьере. С учётом инфляции Одиссея уступила лишь культовым картинам Нолана о Бэтмене — Темный рыцарь: Рождение легенды ($358,5 млн) и Темный рыцарь ($304 млн).

Производство экранизации древнегреческой поэмы Гомера обошлось студии Universal Pictures в $250 млн. Генеральный директор IMAX Ричард Гелфонд сообщил, что компания получила рекордные за всю свою историю $50 млн исключительно на этапе предварительной продажи билетов.

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Кроме того, из-за огромного спроса более 50 кинотеатров в Северной Америке были вынуждены ввести ночные сеансы — с полуночи до 7 утра. Основную часть аудитории (около 50%) составила молодежь в возрасте от 18 до 34 лет.

Напомним, что в основе сюжета нового блокбастера Кристофера Нолана лежит древнегреческая поэма Гомера. Фильм воссоздает возвращение домой царя Итаки после его участия в Троянской войне. Главную роль мифического героя Одиссея на экране воплотил Мэтт Деймон.

Помимо Деймона, Нолан собрал в проекте невероятный актерский состав. Жену главного героя сыграла Энн Хэтэуэй, а образ их сына Телемаха воплотил Том Холланд. В роли коварного Антиноя появился Роберт Паттинсон, богиню мудрости Афину сыграла Зендая, а в очаровательную нимфу Калипсо перевоплотилась Шарлиз Терон.

Несмотря на коммерческий успех, ранее Кристофер Нолан оказался в центре скандала из-за съемок Одиссеи в оккупированном городе Дахла. Это территория Западной Сахары, которую уже 50 лет контролирует Марокко.

Фото: скриншот из трейлера

Источник : Reuters

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