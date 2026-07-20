В ночь на 20 июля Россия атаковала Краматорск корректируемыми авиабомбами (КАБами).

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Ночная атака на Краматорск 20 июля: что известно

По словам Вадима Филашкина, посреди ночи российские войска сбросили на Краматорск девять корректируемых авиабомб.

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Одна из авиабомб попала прямо в многоэтажный жилой дом.

Всего в городе повреждены девять многоэтажек и три медицинских учреждения.

В результате атаки на Краматорск сегодня, 20 июля, погибли два человека, еще 10 получили ранения.

— Россияне атаковали людей в их собственных домах, пока те спали. Они специально выбрали ночь, когда семьи были в квартирах и меньше всего могли защититься. Это циничная охота на мирных жителей, единственная цель которой — убить как можно больше украинцев и посеять страх, — подчеркнул Филашкин.

Сейчас окончательные последствия атаки на Краматорск 22 июля устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Донецкая ОВА

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