Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Энди Бернем официально стал премьер-министром Великобритании
Король Великобритании Чарльз III назначил Энди Бернема премьер-министром.
Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает The Guardian.
Назначение Энди Бернема
Сейчас смотрят
Король принял на аудиенции члена парламента Эндрю Бернема и поручил ему сформировать новое правительство. Бернем принял предложение короля.
Напомним, что сегодня, 20 июля, Кир Стармер официально ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с речью и отправился в Букингемский дворец на встречу с королем Чарльзом III.
Источник: The Guardian
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.