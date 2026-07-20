Король Великобритании Чарльз III назначил Энди Бернема премьер-министром.

Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает The Guardian.

Назначение Энди Бернема

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Король принял на аудиенции члена парламента Эндрю Бернема и поручил ему сформировать новое правительство. Бернем принял предложение короля.

Напомним, что сегодня, 20 июля, Кир Стармер официально ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с речью и отправился в Букингемский дворец на встречу с королем Чарльзом III.

Источник : The Guardian

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