Испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед встретятся 26 мая на стадионе Энерга в Гданьске в рамках финала Лиги Европы сезона-2020/21.

Для испанской команды — это первый выход в финал еврокубков, а вот МЮ только в финалах Лиги Европы играли уже дважды, из которых один раз завоевал трофей. Тогда команду возглавлял Жозе Моуринью.

Интересно, что для наставника желтой субмарины Унаи Эмери это уже пятый выход в финал этого турнира — три из четырех предыдущих завершились взятием трофея.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Оле-Гуннара Сульшера. На победу манкунианцев принимают ставки с коэффициентом 1.87. Успех Вильярреала оценивают в 4.70. Ничейный исход встречи в основное время — 3.55.

Встречу в Гданьске доверили французской бригаде арбитров во главе с рефери Клеманом Тюрпеном. Ему будут ассистировать: Николя Дано и Сириль Гренгор. Обязанности четвертого рефери исполнит словенец Славко Винчич.

Текстовая онлайн-трансляция матча Вильярреал — МЮ начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.