В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Северной Ирландии. Встреча состоится 3 июня в Днепре на арене Днепр-Арена.

Начало матча в 21.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

В повторе игру можно будет посмотреть 4 июня в 9.05 на телеканале Футбол 2 и в 16.35 на Футбол 1.

Сборная Северной Ирландии занимает 48-ю строчку в рейтинге ФИФА. С 2020 года команду возглавляет английский специалист Иан Бараклаф.

Это будет уже шестая встреча команд в истории. Впервые они встретились в 1996 году в рамках отбора к Евро-1998 года. Тогда минимальную выездную победу одержали сине-желтые (0:1).

В последний раз команды играли во время группового этапа Евро-2016. Украинцы тогда уступили северным ирландцам со счетом 2:0.

Украина — Бахрейн

В первом товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 Украина расписала мировую ничью с Бахрейном.

Подопечные Шевченко проигрывали в счете и лишь в добавленное время смогли избежать поражения.

Фото: УАФ