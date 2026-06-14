Во время ночной атаки на Украину российские оккупанты применили почти сотню беспилотников.

Об этом 14 июня сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным защитников неба, началась с 18:00 13 июня.

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В общей сложности оккупанты запустили 98 ударных беспилотников типа Shahed (в том числе реактивных), Гербера, Италмас, и дронов-имитаторов типа Пародия из районов российских Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, по предварительным данным, к 08:00 14 июня сбили или приглушили 91 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.

Зафиксировано попадание семи ударных дронов на шести локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на четырех локациях.

Атака на Украину продолжается, предупреждают в Воздушных силах ВСУ. В данный момент в воздушном пространстве еще маневрируют несколько беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 572-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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