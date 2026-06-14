Взрывы в Николаеве 14 июня прогремели на фоне воздушной угрозы группы реактивных БпЛА.

Об этом сообщили пресс-служба Воздушных сил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Взрывы в Николаеве: детали

Отмечается, что взрывы в Николаеве начались после того, как в ВС предупредили, что на город надвигается группа реактивных беспилотников с юга.

Сейчас смотрят

– Николаев. Под атакой Шахедов была транспортная и энергетическая инфраструктура. По состоянию на данный момент без пострадавших, – говорится в сообщении, опубликованном Виталием Кимом.

В то же время в Николаевском районе, по словам Кима, враг атаковал ударным дроном типа Молния Куцурубскую общину. В селе Дмитровка поврежден частный дом. Также враг дважды атаковал FPV-дронами Очаковскую общину. В обоих случаях пострадавших нет.

Напомним, по меньшей мере три человека пострадали во время взрывов в Николаеве 12 июня, когда армия РФ атаковала областной центр ударными беспилотниками.

Также в тот день во время атаки на Одесскую область ранения получили, по меньшей мере, два человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1572-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.