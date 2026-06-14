Стрельба в Ирпене: мужчина открывал огонь в сторону прохожих
Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Ирпене 13 июня.
Об этом после полуночи 14 июня сообщили в полиции Киевской области.
Стрельба в Ирпене 13 июня: что известно
Сообщения о стрельбе в Ирпене правоохранители получили около 21:14 13 июня.
Было установлено, что на одной из улиц города неизвестный осуществлял выстрелы в сторону прохожих.
На место происшествия прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель.
К счастью, в результате стрельбы в Ирпене никто не пострадал.
После чрезвычайного происшествия правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).