Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал поражение своей команды в матче первого Евро-2020 против Нидерландов (2:3). По его словам, надо было выбить мяч в моменте с третьим голом, который стал победным для Нидерландов.

Вратарь заявил, что команда не дотянула до конца игры.

— К сожалению, не дотянули до конца игры. В моменте с третьим голом надо было просто выбить мяч, отвести угрозу от своих ворот. Но ничего страшного, это футбол, это жизнь. Мы не вешаем нос и с оптимизмом смотрим на следующие, решающие матчи в группе, — отметил он.

Бущан также рассказал об атмосфере в команде после поражения.

— В команде нормальная атмосфера. Немного расстроились, что не смогли добыть ничью, ведь в выездной встрече с Нидерландами это был бы хороший результат. Но мы верим в себя, все поддерживаем друг друга. Обдумаем эту игру и начнем подготовку к следующему матчу, — заявил голкипер.

Он также сообщил, что футболисты сборных аплодировали друг другу, поскольку получился хороший матч.

Матч Украина-Нидерланды

В первом матче на стадии группового этапа сборная Украины уступила команде Нидерландов со счетом 3:2.

Во втором тайме подопечные Франка де Бура дважды поразили ворота сине-желтых, но украинцы ответили голами Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.

Впрочем, точку в матче суждено было поставить голландцам, которые взяли три очка в конце встречи.

17 июня сборная Украины в Бухаресте встретится с командой Северной Македонии.