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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Вернулся спустя 20 лет: Буффон подписал контракт с Пармой

Джанлуиджи Буффон

Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон подписал контракт с Пармой. В этом клубе он начинал свою карьеру.

Он подписал контракт до 2023 года, вскоре ожидается официальное объявление трансфера, сообщает Sky Sports Italy.

В 2001 году он перешел в Ювентус из Пармы. Спустя 20 лет он возвращается в клуб.

По итогам прошлого Парма вылетела из Серии А в Серию B. Вероятно, этот контракт станет последним в карьере ветерана.

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Ювентус в 2001 году отдал за Буффона за 52 миллиона евро. Он стал самым дорогим вратарем в истории футбола на тот момент и на долгие годы лидером туринской команды, а также одним из лучших голкиперов в истории футбола.

Летом 2018 года Буффон ушел из Ювентуса во французский ПСЖ. Там он провел один сезон, после чего вернулся в Ювентус на два года. Летом он стал свободным агентом, а потому Парма не платила за футболиста.

Источник: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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