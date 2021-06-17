В 2001 году он перешел в Ювентус из Пармы. Спустя 20 лет он возвращается в клуб.

Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон подписал контракт с Пармой. В этом клубе он начинал свою карьеру.

По итогам прошлого Парма вылетела из Серии А в Серию B. Вероятно, этот контракт станет последним в карьере ветерана.

Ювентус в 2001 году отдал за Буффона за 52 миллиона евро. Он стал самым дорогим вратарем в истории футбола на тот момент и на долгие годы лидером туринской команды, а также одним из лучших голкиперов в истории футбола.

Летом 2018 года Буффон ушел из Ювентуса во французский ПСЖ. Там он провел один сезон, после чего вернулся в Ювентус на два года. Летом он стал свободным агентом, а потому Парма не платила за футболиста.