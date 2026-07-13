Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает увидеть украинско-европейскую антибаллистическую систему Freyja в действии уже в течение следующих 12 месяцев.

Об этом глава государства сообщил после заседания Антибаллистической коалиции.

Зеленский назвал ожидаемый срок запуска Freyja

По словам президента, угроза применения баллистических ракет в мире будет только усиливаться, поэтому страны-партнеры должны ускорить реализацию совместного антибаллистического проекта.

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— Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим FREYJA в действии. Угроза баллистических ракет в мире будет только расти. Это одно из главных последствий войн России и Ирана. Поэтому FREYJA должна стать реальностью, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что сегодня, 13 июля, президент Украины прибыл во Францию, где представил партнерам украинскую антибаллистическую программу.

Позже украинская оборонная компания Fire Point представила антибаллистические ракеты FP-7.x, которые разрабатываются для перспективной системы противовоздушной обороны Freyja.

Во время презентации компания также показала концепцию самой системы. Ее позиционируют как общеевропейский противобаллистический щит, который должен находиться в совместной собственности стран-партнёров.

В Fire Point отметили, что именно ракеты FP-7.x станут одним из ключевых элементов новой системы.

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