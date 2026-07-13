Президент Владимир Зеленский заявил, что сильные антибаллистические возможности являются необходимым условием для завершения войны РФ против Украины.

Он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за организацию первого заседания Европейской антибаллистической коалиции.

Зеленский о создании антибаллистической коалиции

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— Сильные и достаточные антибаллистические возможности необходимы для того, чтобы закончить войну России против Украины. Они не менее важны, чем дипломатическое или экономическое давление на российскую военную экономику либо активные операции на передовой. Чем больше средств для сбития российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что (Владимир, — Ред.) Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не будет работать, — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность Эммануэлю Макрону за организацию первого заседания Европейской антибаллистической коалиции.

— Я благодарен президенту Макрону за организацию и проведение первого заседания Европейской антибаллистической коалиции. Также благодарю советников по вопросам национальной безопасности и руководителей оборонных компаний, которые сегодня собрались здесь, — отметил он.

По словам Зеленского, разработка совместной системы FREYJA не предусматривает замену уже существующих систем противовоздушной обороны.

— Наша работа над совместной системой FREYJA — не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надёжный щит над всей Европой и сделать всё это быстрее и дешевле, — пояснил глава государства.

Напомним, 13 июля Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания объявили о создании Интегрированной коалиции антибаллистической обороны.

Лидеры государств подчеркнули, что признают уникальный опыт Украины, полученный во время защиты от российской агрессии.

Декларация о создании коалиции предусматривает, что страны Европы будут работать над формированием общих оперативных требований, созданием совместных технических рабочих групп, определением механизмов управления и разработкой дорожной карты для достижения первых оперативных возможностей коалиции.

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