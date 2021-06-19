Футболиста сборной Дании и миланского Интера Кристиана Эриксена выписали из больницы.

29-летний полузащитник успешно перенес операцию на сердце, которую провели ему 17 июня. Эриксену установили специальный аппарат — кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here #ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU — En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

Это устройство сочетает функцию кардиостимуляции и предотвращает внезапную остановку сердца.

Похожую процедуру по установке ИКД несколько лет назад пережил защитник Аякса и сборной Нидерландов Дэйли Блинд, который продолжает выступать на профессиональном уровне. Однако в Италии лицам, которым установлен такой аппарат, запрещено заниматься профессиональным спортом.

Наибольшая опасность его установки для профессионального спортсмена заключается в том, что в случае жесткого столкновения аппарат может повредиться и привести к повторной остановки сердца.

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Пока же на Эриксена будет ждать несколько месяцев реабилитации прежде чем он примет решение о продолжении своей карьеры.

Инцидент с Эриксеном

Во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 между командами Дании и Финляндии Кристиан Эриксен внезапно упал на поле, потеряв сознание. Игрок пережил остановку сердца.

Матч приостановили, а футболиста экстренно госпитализировали в больницу. Впоследствии его состояние стабилизировалось, а врачи посоветовали ему установить кардиостимулятор.

Источник: Датский футбольный союз