Футболиста сборной Дании и миланского Интера Кристиана Эриксена выписали из больницы.

29-летний полузащитник успешно перенес операцию на сердце, которую провели ему 17 июня. Эриксену установили специальный аппарат — кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here #ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

