Футболиста сборной Дании и миланского Интера Кристиана Эриксена выписали из больницы.
29-летний полузащитник успешно перенес операцию на сердце, которую провели ему 17 июня. Эриксену установили специальный аппарат — кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).
Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here #ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1
— DBU — En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021
Это устройство сочетает функцию кардиостимуляции и предотвращает внезапную остановку сердца.
Похожую процедуру по установке ИКД несколько лет назад пережил защитник Аякса и сборной Нидерландов Дэйли Блинд, который продолжает выступать на профессиональном уровне. Однако в Италии лицам, которым установлен такой аппарат, запрещено заниматься профессиональным спортом.
Наибольшая опасность его установки для профессионального спортсмена заключается в том, что в случае жесткого столкновения аппарат может повредиться и привести к повторной остановки сердца.
Пока же на Эриксена будет ждать несколько месяцев реабилитации прежде чем он примет решение о продолжении своей карьеры.
Инцидент с Эриксеном
Во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 между командами Дании и Финляндии Кристиан Эриксен внезапно упал на поле, потеряв сознание. Игрок пережил остановку сердца.
Матч приостановили, а футболиста экстренно госпитализировали в больницу. Впоследствии его состояние стабилизировалось, а врачи посоветовали ему установить кардиостимулятор.
Источник: Датский футбольный союз