Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен обратился впервые к болельщикам в соцсетях после перенесенной остановки сердца во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии.

В частности, 29-летний футболист опубликовал фотографию из больничной палаты, где он улыбается. Также он отметил, что чувствует себя нормально. Однако впереди еще будут обследования.

— Всем привет. Большое спасибо за ваши замечательные сообщения со всего мира, это очень много значит для меня и моей семьи, — написал Эриксен.

По словам футболиста, он в порядке, учитывая такие обстоятельства.

— Мне еще предстоит пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя нормально, — добавил он.

Кроме того, полузащитник отметил, что теперь будет болеть за ребят сборной Дании в следующих матчах.

— Играйте за всю Данию, — написал он.

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В субботу, 12 июня во время матча Евро-2020 Кристиан Эриксен потерял сознание, из-за чего игру временно остановили.

После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании со счетом 1:0.

В то же время Эриксена на носилках унесли с поля и госпитализировали в больницу.