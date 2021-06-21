Евро 2020: как болеют за сборную Украины в Киеве

Сборная Украины и команда Австрии встретилась на Национальном стадионе в Бухаресте в рамках матча третьего тура группового этапа финальной части Евро-2020 в квартете С.

Украинские зрители также не остались равнодушными и пришли на фан-зону возле Палаца Спорта в Киеве, чтобы болеть за свою сборную.

Скандируют и поют песни: как болеют за сборную Украины в Киеве / 8 фотографий

Эта встреча профессиональных спортсменов стала третьей в истории футбола. Ранее команды встречались только в товарищеских поединках.

Граждане в Киеве скандируют Украина и поют песни, таким образом болея за профессиональных спортсменов.

Украинцы искренне верят в победу нашей сборной в этом матче и активно поддерживают футболистов. Матч сборной Украины и команды Австрии начался в 19.00 21 июня по киевскому времени.