Визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев обсуждался, однако на данный момент нет окончательного подтверждения того, что он состоится.

Об этом Суспільному на условиях анонимности сообщил чиновник Белого дома.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину: что известно

Ранее стало известно, что спецпосланники Дональда Трампа могут посетить Киев во второй половине августа.

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Ожидалось, что они примут участие в мероприятиях, посвященных 35-й годовщине Независимости Украины.

О возможном визите 30 июля говорил корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу. Он ссылался на два источника, осведомленных о планах поездки.

На тот момент посол Украины в США Ольга Стефанишина заявляла, что возможность приезда американских представителей в Украину обсуждалась во время последней встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме.

По ее словам, на встрече присутствовал Стивен Уиткофф.

Дипломат добавила, что конкретная дата возможного визита тогда подтверждена не была.

Напомним, 31 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в течение двух недель в Киев могут приехать спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

– Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. По крайней мере, я получил такое сообщение от моей переговорной группы: они сказали мне, что контактировали со Стивом и Джаредом, и те заявили, что готовы приехать в Украину и поговорить, если… сегодня это «если» означает Ближний Восток, – сказал он.

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