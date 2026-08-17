В понедельник, 17 августа, вблизи населенного пункта Талмаза в районе Штефан-Водэ в Молдове произошел взрыв после падения неизвестного летательного аппарата. В результате инцидента никто не пострадал.

Об инциденте сообщили в полиции Республики Молдова.

Взрыв возле Талмазы в Молдове 17 августа: что известно

В Вооруженных сил Молдовы заявили, что сегодня в 17:37 системы наблюдения национальной армии Молдовы зафиксировали попадание воздушного объекта с направления Кучурган–Тирасполь.

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После обнаружения объекта воздушное пространство в центральном секторе страны временно закрыли на 15 минут.

По предварительной информации, объект исчез из систем наблюдения вблизи населенного пункта Талмаза в районе Штефан-Водэ.

В ВС Молдовы отметили, что примерно в трех километрах от Талмазы произошел взрыв. После него загорелась растительность.

— На место происшествия выехали специализированные группы для документирования ситуации и установления обстоятельств инцидента, — говорится в заявлении ВС Молдовы.

По информации полиции, по предварительной информации в результате инцидента никто не пострадал.

Место происшествия оцепили. Соответствующие службы работали над ликвидацией пожара и выяснением причин взрыва.

Правоохранители сообщили, что предварительно подтверждено падение летательного аппарата на землю.

К месту происшествия направили специалистов технико-взрывной службы полиции. Они должны осмотреть аппарат и определить его происхождение.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете Бандероль

Ранее Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что российская ракета Бандероль пересекла государственную границу Украины и залетела на территорию Молдовы.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны и взрыв в районе Талмаза, район Штефан-Водэ, который вызвал лесные пожары.

— Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета Республики Молдова и создает прямую угрозу безопасности наших граждан. Такие инциденты являются неприемлемыми, — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что война РФ против Украины продолжает непосредственно влиять на безопасность Молдовы.

Telegram-канал Дикое Приднестровье заявил, что ракета попала на территорию непризнанного Приднестровья. Взрыв слышали жители поселка Первомайск, расположенного на границе с Одесской областью.

Напомним, 10 августа полиция Молдовы сообщила, что 9 августа вблизи села Крокмаз в Штефан-Водском районе взорвался, предположительно, боевой беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента повреждения получили несколько частных домохозяйств.

Специалисты установили, что взрыв произошел на высоте около 2,5 метра после столкновения дрона с деревом в лесополосе. В полиции отмечали, что обломки были похожи на компоненты управляемой ракеты. Предварительно аппарат определили как дрон-ракету.

Село Крокмаз расположено у границы с Одесской областью, которую 9 августа российские дроны массированно атаковали.

Фото: Полиция Молдовы

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