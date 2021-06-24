Букмекеры активно принимают ставки на бой между украицем Василием Ломаченко и японцем Масайоши Накатани, который состоится в ночь с 26 на 27 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада, (США). Бой начнется около 5.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.

Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1,05. Тогда как успех японца Накатани оценивается котировками 8,50. А ничейный исход встречи — 26,0.

Это будет первый бой для Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года и потери всех своих поясов.

Интересно, что Накатани тоже имеет в своем пассиве поражение от Лопеса. В 2019 году в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF он уступил американцу единогласным решением судей.

Свой последний бой японец провел против Феликса Вердехо, нокаутировав своего соперника. Сейчас Вердехо подозревают в убийстве беременной женщины. Сам боксер свою вину отрицает.

Власти округа Кларк, к которому относится Лас-Вегас, недавно разрешили заполнять арены, рестораны и остальные заведений массового скопления людей на 100%.

Таким образом, вживую за боем Ломаченко и Накатани смогут наблюдать 4 тыс. поклонников бокса.