Чемпионат мира по футболу 2026 года, впервые в истории принимающих сразу три страны, среди которых США, Канада и Мексика, выходит на финишную прямую.

Впереди остались только полуфиналы, матч за третье место и главный поединок турнира, который определит нового чемпиона мира.

Нынешний мундиаль уже вошел в историю еще до финала. Впервые в четверку сильнейших добрались сборные, которые занимают первые четыре места в мировом рейтинге ФИФА.

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За право сыграть в решающем матче сразятся Франция, Испания, Англия и действующий чемпион мира Аргентина.

Когда будет финал ЧМ 2026 и где пройдет главный матч, читайте в материале на Фактах ICTV.

Когда финал ЧМ 2026

Финал ЧМ 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля. Именно эту дату Международная федерация футбола утвердила во время формирования календаря турнира.

Для украинских болельщиков стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Перед финалом также пройдет матч за третье место. Его сыграют в ночь на 19 июля в 00:00 по Киеву.

Финал ЧМ 2026: где пройдет решающий матч

Тем, кого интересует, где будет финал чемпионата мира по футболу, следует знать, что решающий поединок будет принимать MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Арена расположена недалеко от Нью-Йорка и является одной из крупнейших в США.

Финал ЧМ 2026 года стадион примет в присутствии более 82,5 тысячи зрителей. Именно здесь определится новый обладатель Кубка мира.

Кто сыграет в полуфиналах ЧМ 2026

До завершающей стадии турнира добрались четыре гранды мирового футбола.

Расписание полуфиналов:

Победители этих матчей встретятся в финале, а проигравшие команды разыграют бронзовые награды.

На стадии четвертьфинала Франция уверенно выиграла у Марокко со счетом 2:0. Испания в напряженном матче одолела Бельгию со счетом 2:1.

Англия только в дополнительное время смогла обойти Норвегию (2:1). Аргентина также оформила путевку в полуфинал после овертайма, обыграв Швейцарию со счетом 3:1.

Действующими чемпионами мира остаются аргентинцы, которые в финале ЧМ-2022 в Катаре победили Францию ​​в серии послематчевых пенальти.

Где смотреть финал ЧМ 2026

В Украине финал чемпионата мира по футболу будет транслировать медиасервис Megogo.

Прямая трансляция будет доступна на канале Megogo Футбол Первый для пользователей с соответствующими спортивными подписками. Также матч покажут бесплатно на канале Megogo Спорт в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Так что уже 19 июля футбольные болельщики узнают имя нового чемпиона мира или увидят, как Аргентина защитит свой титул, полученный четыре года назад в Катаре.

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