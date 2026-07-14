Украинские военнослужащие впервые в истории приняли участие в военном параде в честь Дня взятия Бастилии, который традиционно проходит на Елисейских полях в Париже.

Об этом сообщает Суспильне.

Украинские военные впервые прошли парадом в Париже

Торжественный военный парад на Елисейских полях прошел с участием президента Франции Эммануэля Макрона и почти 30 глав государств и правительств.

Сейчас смотрят

Среди почетных гостей был и президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Наземную часть парада открыли около 500 военнослужащих стран-участниц Коалиции желающих, созданной для поддержки Украины.

Украинские защитники прошли по Елисейским полям вместе с военными других стран коалиции.

Помимо участия украинского подразделения в пеших колоннах, в воздушной части парада двое украинских пилотов в составе Национальной пилотажной группы Воздушно-космических сил Франции совершили полет на французских истребителях Mirage.

Это первый случай, когда украинские военные приняли участие в главном военном параде Французской Республики.

Что известно о Дне взятия Бастилии

День взятия Бастилии — главный национальный праздник Франции, который ежегодно отмечают 14 июля. Он посвящен штурму крепости-тюрьмы Бастилии в 1789 году — одному из ключевых событий Французской революции, ставшему символом падения абсолютной монархии и борьбы за свободу.

Кроме того, эта дата символизирует национальное единство, ведь она связана с Праздником Федерации, который состоялся 14 июля 1790 года.

Главным событием празднования традиционно является военный парад на Елисейских полях в Париже. Его считают одним из старейших и крупнейших регулярных военных парадов в Европе.

В нём участвуют подразделения Вооруженных сил Франции, авиация, военная техника, а также приглашенные иностранные военные контингенты. Торжества завершаются концертами и праздничными фейерверками по всей стране.

Напомним, что в понедельник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в заседании Коалиции желающих и переговорах с президентом Эммануэлем Макроном.

Еще до начала визита глава государства сообщал, что украинские военные примут участие в параде ко Дню взятия Бастилии как символ поддержки Украины со стороны Франции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.