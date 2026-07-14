Сегодня, 14 июля, Верховная Рада поддержала внесенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней..

Продолжение военного положения и общей мобилизации

В частности, за продолжение действия военного положения проголосовали 313 народных депутатов, двое против, 21 нардеп не голосовал. За продолжение всеобщей мобилизации свои голоса отдали 311 парламентариев, один против, 23 нардепа воздержались.

Верховная Рада в 20 раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию.

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13 июля президент Украины внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения (№15401) и продлении срока проведения общей мобилизации (№15402). 14 июля комитет Верховной Рады по национальной безопасности одобрил законопроекты №15402 и №15401 о продолжении военного положения и общей мобилизации.

По закону №15401 срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 2 августа до 31 октября 2026 года.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать генсека ООН и официальных представителей иностранных государств о продлении военного положения, а также об ограничении прав и свобод, связанных с его действием.

Закон №15402 предусматривает продление срока проведения общей мобилизации также со 2 августа 2026 года на 90 дней.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине ввели 24 февраля 2022 года после нападения России на Украину. С того времени Верховная Рада периодически продолжает действие военного положения и мобилизации.

Последний раз парламентарии поддержали соответствующие законопроекты 28 апреля 2026 года. Тогда 315 народных депутатов проголосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 2 августа 2026 года.

Украинское законодательство не ограничивает количество продлений военного положения.

Президент может вносить в Верховную Раду законопроекты о его продлении каждый раз, когда сохраняются основания для действия такого правового режима, а окончательное решение принимает парламент.

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