В ночь на 14 июля подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд военно-экономических и военных объектов на территории России и на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Атака на нефтехим Салават

Одной из целей стал нефтеперерабатывающий комплекс Газпром нефтехим Салават в Башкортостане. По данным военных, зафиксировано попадание по предприятию, после чего на его территории возник пожар. Последствия удара уточняются.

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В Генштабе подчеркнули, что Газпром нефтехим Салават относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексам России. Он способен перерабатывать около 10 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется для обеспечения российской экономики и военной сферы.

Атака на Афипский НПЗ

Также украинские защитники нанесли поражение Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. После удара в районе предприятия возник пожар.

По информации Генштаба, этот завод является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Юга России и вовлечен в обеспечение потребностей российской армии.

Кроме этого, под удар попал район перегрузки кораблей вблизи Геленджика, используемый для перевалки российской нефти и морской и военной логистики.

Отдельно сообщается о поражении пяти танкеров, пяти сухогрузов и рейдового буксира в акватории Азовского моря.

По данным Генштаба, танкеры используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, в то время как сухогрузами и буксиром перевозят военные грузы, технику и материально-технические средства.

Силы обороны также поразили склад боеприпасов российских войск во временно оккупированном Донецке и логистический узел российских оккупантов в Луганске.

В Генеральном штабе отметили, что степень нанесенного ущерба на всех пораженных объектах еще уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 602-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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