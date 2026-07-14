Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже на этой неделе нужно принять 21-й санкционный пакет ЕС.

Зеленский о 21-м пакете санкций против РФ

Как отметил президент Владимир Зеленский в Telegram, каждый день задержки санкционных решений означает дополнительное время для России, чтобы подготовиться к санкциям.

— Давление на Россию должно быть больше. Нельзя терять время, и уже на этой неделе следует принять 21-й санкционный пакет ЕС. Каждый день задержки санкционных решений означает дополнительное время для России, чтобы подготовиться к санкциям, — сообщил он.

По его словам, все, чем Россия пользуется, чтобы затягивать войну и бить по людям, должно быть остановлено. В частности, это касается компонентов – чипов, микросхем, товаров двойного назначения.

Сейчас смотрят

Напомним, что во вторник, 14 июля, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) соберется на внеочередное заседание, чтобы принять 21 пакет санкций Евросоюза против России. Его целью является заморозка цен на российскую нефть до наступления даты ее автоматического пересчета 15 июля.

Вчера высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в Брюсселе продолжаются переговоры по 21-му пакету санкций, однако окончательного согласия между государствами-членами пока нет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.