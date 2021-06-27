Ломаченко обратился к Лопесу по поводу реванша, а Лопес-старший рассказал, когда будет бой

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО), который одержал победу над японским боксером Масайоши Накатани (19 -2, 13 КО), обратился к чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) по поводу реванша.

Украинец Ломаченко отметил свою готовность к бою с Лопесом и призвал организовать его.

— Все видели, я доказал, что нужно сделать реванш и боксировать с Лопесом. Все видели, как я победил, все хотят реванш. Давайте организуем реванш. У него следующий бой с Камбососом. Но что дальше? В следующем году декабрь, январь, февраль. Я жду, — сказал Ломаченко.

Теофимо Лопес-старший — отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса прокомментировал победу украинца, назвав бой боксера замечательной работой. Он признался, что не сомневался в победе украинца.

— Прекрасная работа. Я всем говорил неделю назад, что Накатани слишком высокий, длинный, медленный. Я был уверен, что Ломаченко сможет быть на шаг впереди, сумеет воспользоваться этим и победить, что и произошло. Я говорил, что он остановит Накатани. Мы получили отличный бой, — высказался тренер абсолютного чемпиона мира.

Теофимо Лопес также назвал вероятное время реванша Ломаченко с Теофимо-младшим, но с учетом физического состояния сына.

— Мой сын бьется 14 августа против Камбососа. У нас есть контракт с Top Rank на следующий бой в декабре в Мэдисон сквер гарден. Я не против реванша, я хочу этого. Это будет самый масшатбный бой в мире. У моего сына рекорд в этом зале 6-0, 6 нокаутов. Почему бы нам не провести бой там? Но это зависит от моего сына, как он себя будет чувствовать. Он может перейти в первый полусредний вес, Ломаченко туда не пойдет.

27 июня В асилий Ломаченко одержал победу техническим нокаутом над Масайоши Накатани. На счету Василия теперь 15 побед (11 — нокаутом) при двух поражениях. Накатани потерпел второе поражение при 19 победах (13 — нокаутом).