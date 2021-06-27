Ломаченко звернувся до Лопеса щодо реваншу, а Лопес-старший розповів, коли буде бій

Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО), який здобув перемогу над японським боксером Масайоші Накатані (19 -2, 13 КО), звернувся до чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) щодо реваншу.

Українець Ломаченко вказав на свою готовність до бою з Лопесом і закликав організувати його.

– Всі бачили, я довів, що потрібно зробити реванш і боксувати з Лопесом. Всі бачили, як я переміг, все хочуть реванш. Давайте організуємо реванш. У нього наступний бій з Камбососом. Але що далі? В наступному році грудень, січень, лютий. Я чекаю, – сказав Ломаченко.

Теофімо Лопес-старший – батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса прокоментував перемогу українця, назвавши бій боксера чудовою роботою. Він зізнався, що мав впевненість щодо перемоги українця.

– Чудова робота. Я всім казав тиждень тому, що Накатані занадто високий, довгий, повільний. Я був впевнений, що Ломаченко зможе бути на крок попереду, зуміє скористатися цим і перемогти, що і сталося. Я говорив, що він зупинить Накатані. Ми отримали відмінний бій, – висловився тренер абсолютного чемпіона світу.

Теофімо Лопес також назвав ймовірний час реваншу Ломаченка із Теофімо-молодшим, але з огляду на фізичний стан сина.

Мій син б’ється 14 серпня проти Камбососа. У нас є контракт з Top Rank на наступний бій в грудні в Медісон сквер гарден. Я не проти реваншу, я хочу цього. Це буде найбільший бій в світі. У мого сина рекорд в цьому залі 6-0, 6 нокаутів. Чому б нам не провести бій там? Але це залежить від мого сина, як він себе почуває. Він може перейти в першу напівсередню вагу, Ломаченко туди не піде.

27 червня Василь Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом над Масайоші Накатані. На рахунку Василя тепер 15 перемог (11 – нокаутом) при двох поразках. Накатані зазнав другої поразки при 19 перемогах (13 – нокаутом).