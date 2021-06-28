Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу, которая завтра, 29 июня, поборется со Швецией за выход в 1/4 финала Евро-2020. Он признался, что завтра будет фанатом сборной и проведет с ним все 90 минут матча.

К президенту присоединились и другие должностные лица.

Поэтому, Зеленский обратился к футболистам в формате видеозаписи. Он рассказал, что во время матча вместе со сборной петь украинский гимн и кричать после каждого острого момента.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

— Привет, дорогая сборная Я — Владимир Зеленский, Президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут,

— заявил он.

Президент также признался, что ему очень больно за каждую подножку. И он очень радуется каждому забитому голу.

Зеленский заявил о своем присутсвии на поле все эти минуты и добавил, что на поле не будет 11 спортсменов,

— Нас на поле будет 40 млн, — завершил свое эмоциональное сообщение президент.

К флешмобу присоединились министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Вперед, Украина! Вперед — к победе! Мы верим в вас и болеем за вас, — написал Сергей Шкарлет в собственном телеграмм-канале.

Слова президента поддержал и Денис Шмыгаль.

— Впереди у сборной Украины важный матч 1/8 финала против команды Швеции. Нашим ребятам как никогда необходима горячая поддержка всей страны. Вперед, Украина! Вперед — к победе. Слава Украине — Героям слава, — написал премьер-министр.

29 июня в 22:00 по киевскому времени сборная Украины впервые сыграет в ⅛ финала Чемпионата Европы по футболу против сборной Швеции.