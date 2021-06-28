Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України з футболу

Президент України Володимир Зеленський підтримав збірну з футболу, що завтра, 29 червня, побореться зі Швецією за вихід до 1/4 фіналу Євро-2020. Він зізнався, що завтра буде фанатом збірної та проведе з нею усі 90 хвилин матчу.

До президента доєдналися й інші посадові особи.

Тож, Зеленський звернувся до футболістів у форматі відеозапису. Він розповів, що під час матчу разом зі збірною співатиме український гімн та кричатиме після кожного гострого моменту.

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– Привіт, моя люба збірна, Я – Володимир Зеленський, Президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом. Я буду разом з тобою усі 90 хвилин,

– заявив він.

Президент також зізнався, що йому буде дуже боляче через кожну підніжку. І він надзвичайно радітиме кожному забитому голу.

За словами Зеленського, він буде усі ці хвилини на полі, як кожен українець.

Президент додав, що на полі не буде 11 спортсменів,

– Нас на полі буде 40 мільйонів, – завершив свій емоційний допис президент.

До флешмобу долучилися міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Вперед, Україно! Вперед – до перемоги! Ми віримо у вас та вболіваємо за вас, – написав Сергій Шкарлет у власному телеграм-каналі.

Слова президента підтримав і Денис Шмигаль.

– Попереду в збірної України важливий матч 1/8 фіналу проти команди Швеції. Нашим хлопцям як ніколи необхідна палка підтримка всієї країни. Вперед, Україно! Вперед — до перемоги. Слава Україні — Героям слава, – написав прем’єр-міністр.

29 червня о 22:00 за київським часом збірна України вперше зіграє в ⅛ фіналу Чемпіонату Європи з футболу проти збірної Швеції.