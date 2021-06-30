29 июня сборная Украины выиграла команду Швеции в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:1. Впервые в истории подопечные Андрея Шевченко вышли в 1/4 финала чемпионата Европы.

Игра была очень напряженной, однако желто-синие смогли себя хорошо проявить и одержать победу на дополнительном времени.

В частности, на 121-й минуте нападающий Артем Довбик решил судьбу сборной Украины.

Факты ICTV узнали у футболиста, как он чувствует себя после такого ожесточенного поединка, и кто поздравил с выходом команды в 1/4 финала чемпионата Европы.

— Немножко устал в психологическом плане, ведь такие бурные эмоции были, — делится Артем.

Как рассказал футболист, с победой его поздравляли все родные и близкие ему люди, а также многие знаменитости.

— Instagram разрывается от сообщений, — говорит Довбик.

Так, Артем Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы.

Благодаря ему Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Евро-2020.

К Евро-2020 украинский нападающий ни разу не забивал за сборную Украины.

Фото: УАФ