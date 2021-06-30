29 червня збірна України виграла команду Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020 з рахунком 2:1. Вперше в історії підопічні Андрія Шевченка вийшли в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Гра була дуже напруженою, однак жовто-сині змогли себе добре проявити та здобути перемогу на додатковому часі.

Зокрема, на 121-й хвилині нападник Артем Довбик вирішив долю збірної України.

Факти ICTV дізнались у футболіста, як він почувається після такого запеклого поєдинку, та хто привітав із виходом команди до 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

– Трішки стомився в психологічному плані, адже такі бурхливі емоції були, – ділиться Артем.

Як розповів футболіст, з перемогою його вітали всі рідні та близькі йому люди, а також багато знаменитостей.

– Instagram розривається від повідомлень,- каже Довбик.

Так, Артем Довбик став автором найпізнішого переможного гола в історії чемпіонатів Європи.

Завдяки ньому Україна вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

До Євро-2020 український нападник жодного разу не забивав за збірну України.

Фото: УАФ