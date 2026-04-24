26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Авария оставила после себя множество жертв и пострадавших. А город Припять с почти 48 тыс. населением превратился в город-призрак.

В настоящее время существует немало книг и фильмов о Чернобыле, Припяте и аварии на АЭС. Писатели и режиссеры из разных уголков мира не остались в стороне крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества.

Каждый фильм и книга по-своему раскрывают страшную экологическую катастрофу. Факты ICTV предлагают десять фильмов и книг о Чернобыле.

Дверь

Короткометражный фильм Дверь расказывает о жертвах Чернобыльской трагедии. В основе сюжета — глава книги Чернобыльская молитва Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которая называется Монолог о целой жизни, написанный на дверях.

Это история семьи из Припяти, которую ядерная авария прогнала из родного города. После этого в семье умирает дочь. Отец возвращается в радиоактивный город, чтобы забрать из собственного дома входную дверь. По традиции покойников хоронят на дверях их домов.

В 2010 году фильм был номинирован на кинопремию Оскар в номинации Лучший короткометражный игровой фильм.

2008, Ирландия

Режиссер: Хуанита Уилсон

Чернобыль — Хроника тяжелых недель

Чернобыль — Хроника тяжелых недель — считается первым фильмом о Чернобыльской катастрофе.

Ленту сняла одна из двух съемочных групп, которым удалось вести съемку в первые дни катастрофы. Команда режиссера Владимира Шевченко провела на месте аварии 100 дней рядом с пожарными, энергетиками, военными, дозиметристами и атомщиками, которые ликвидировали последствия взрыва на АЭС.

Значительное количество отснятого материала было засвечено радиацией. А фильм в советское время столкнулся с цензурой. Руководство СССР пыталось не допустить ленту к показу из-за многочисленного количества фактов.

Фильм показали в 132-х странах. Сам Владимир Шевченко, который за свою работу получил призы девяти международных кинофестивалей, умер от лучевой болезни через месяц после выхода фильма на экраны.

1986, СССР

Режиссер: Владимир Шевченко

Земля забвения

Украина-французская драма Земля забвения от режиссера Мишель Боганим рассказывает о том, как люди пережили первые сутки после аварии.

В центре сюжета история девушки из Припяти Анны, которая в день свадьбы теряет своего жениха Петра. Его вызывают ликвидировать аварию и Анна становится вдовой.

Потеря близких, боль, болезни — через все это пришлось пройти главной героине, как и десяткам тысяч людей, пострадавших в результате трагедии.

2012, Украина, Франция

Режиссер: Мишель Боганим

Чернобыльские бабушки

Фильм Энн Богарт и Холли Моррис рассказывает о судьбе женщин, которые отказались покидать зону отчуждения после катастрофы и продолжали жить в окрестностях Чернобыля все это время.

Героинями фильма являются три самопоселенки, проживающих в зоне отчуждения. Большинство их соседей уже давно уехали, а мужчины умерли, но эта упрямая женская компания все еще держится.

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Лос-Анджелесе, где он получил приз за лучшую режиссуру.

2015, США

Режиссеры: Энн Богарт, Холли Моррис

Чернобыль

Самой гениальной экранизацией Чернобыльской катастрофы считается 5-серийный сериал производства HBO — Чернобыль.

Авторы сериала показали масштабы катастрофы и истории людей, которые боролись с ее последствиями.

Сериал получил две победы телепремии Эмми и Золотой глобус.

2019, США, Великобритания

Режиссер: Йохан Ренк

Чернобыльская молитва. Хроника будущего

Книга Светланы Алексиевич — белорусской журналистки и писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе. Основана на беседах с сотнями участников и свидетелей событий аварии 1986 года.

Художественно-документальный роман впервые опубликован в 1997 году и переведен на несколько языков. Книга легла в основу фильмов и театральных постановок.

Автор: Светлана Алексиевич

Чернобыль 1:23:40

Эндрю Ливербарроу по кусочкам восстановил печально события 26 апреля 1986 года, прославивших Чернобыль на весь мир.

Автор делится своими впечатлениями и выводами о Припяте после расследования. Материалы, которые собрал автор, использовались создателями культового сериала Чернобыль, что позволило им добиться особой достоверности.

Автор: Эндрю Ливербарроу

Чернобыль. Этюды с натуры

Чернобыль. Этюды с натуры — это книга воспоминаний участника ликвидации последствий аварии на АЭС, профессора Харьковской государственной академии дизайна и искусств Олега Векленко.

Автор рассказывает о своих личных ощущениях, пережитых в период пребывания в Чернобыле в мае-июне 1986 года.

Искренние истории о тех днях написаны живым языком и дополнены авторскими рисунками и фотографиями.

Автор: Олег Векленко

1986. Чернобыльские хроники

В книге рассказывается о том, как через объективы телекамер украинских журналистов мир узнавал о том, что происходило в зоне отчуждения.

Автор приводит не только факты трагедии в Чернобыле, но и доказывает, что эта масштабная катастрофа стала именно тем безвозвратным событием в истории Советской империи, который привел к ее распаду.

Автор: Сергей Трофим

Пройти сквозь Чернобыль

Книга французской писательницы Гали Аккерман — это философская беседа о Чернобыле как о символе уничтожения и возрождения жизни во всех ее проявлениях и о найденной надежде в постапокалиптическое время.

Книга была издана во Франции в марте 2016 года и переведена на украинский язык в 2018 году.

Автор: Галя Аккерман

