Чернобыльская катастрофа: 10 фильмов и книг
26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Авария оставила после себя множество жертв и пострадавших. А город Припять с почти 48 тыс. населением превратился в город-призрак.
В настоящее время существует немало книг и фильмов о Чернобыле, Припяте и аварии на АЭС. Писатели и режиссеры из разных уголков мира не остались в стороне крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества.
Каждый фильм и книга по-своему раскрывают страшную экологическую катастрофу. Факты ICTV предлагают десять фильмов и книг о Чернобыле.
Дверь
Короткометражный фильм Дверь расказывает о жертвах Чернобыльской трагедии. В основе сюжета — глава книги Чернобыльская молитва Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которая называется Монолог о целой жизни, написанный на дверях.
Это история семьи из Припяти, которую ядерная авария прогнала из родного города. После этого в семье умирает дочь. Отец возвращается в радиоактивный город, чтобы забрать из собственного дома входную дверь. По традиции покойников хоронят на дверях их домов.
В 2010 году фильм был номинирован на кинопремию Оскар в номинации Лучший короткометражный игровой фильм.
- 2008, Ирландия
- Режиссер: Хуанита Уилсон
Чернобыль — Хроника тяжелых недель
Чернобыль — Хроника тяжелых недель — считается первым фильмом о Чернобыльской катастрофе.
Ленту сняла одна из двух съемочных групп, которым удалось вести съемку в первые дни катастрофы. Команда режиссера Владимира Шевченко провела на месте аварии 100 дней рядом с пожарными, энергетиками, военными, дозиметристами и атомщиками, которые ликвидировали последствия взрыва на АЭС.
Значительное количество отснятого материала было засвечено радиацией. А фильм в советское время столкнулся с цензурой. Руководство СССР пыталось не допустить ленту к показу из-за многочисленного количества фактов.
Фильм показали в 132-х странах. Сам Владимир Шевченко, который за свою работу получил призы девяти международных кинофестивалей, умер от лучевой болезни через месяц после выхода фильма на экраны.
- 1986, СССР
- Режиссер: Владимир Шевченко
Земля забвения
Украина-французская драма Земля забвения от режиссера Мишель Боганим рассказывает о том, как люди пережили первые сутки после аварии.
В центре сюжета история девушки из Припяти Анны, которая в день свадьбы теряет своего жениха Петра. Его вызывают ликвидировать аварию и Анна становится вдовой.
Потеря близких, боль, болезни — через все это пришлось пройти главной героине, как и десяткам тысяч людей, пострадавших в результате трагедии.
- 2012, Украина, Франция
- Режиссер: Мишель Боганим
Чернобыльские бабушки
Фильм Энн Богарт и Холли Моррис рассказывает о судьбе женщин, которые отказались покидать зону отчуждения после катастрофы и продолжали жить в окрестностях Чернобыля все это время.
Героинями фильма являются три самопоселенки, проживающих в зоне отчуждения. Большинство их соседей уже давно уехали, а мужчины умерли, но эта упрямая женская компания все еще держится.
Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Лос-Анджелесе, где он получил приз за лучшую режиссуру.
- 2015, США
- Режиссеры: Энн Богарт, Холли Моррис
Чернобыль
Самой гениальной экранизацией Чернобыльской катастрофы считается 5-серийный сериал производства HBO — Чернобыль.
Авторы сериала показали масштабы катастрофы и истории людей, которые боролись с ее последствиями.
Сериал получил две победы телепремии Эмми и Золотой глобус.
- 2019, США, Великобритания
- Режиссер: Йохан Ренк
Чернобыльская молитва. Хроника будущего
Книга Светланы Алексиевич — белорусской журналистки и писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе. Основана на беседах с сотнями участников и свидетелей событий аварии 1986 года.
Художественно-документальный роман впервые опубликован в 1997 году и переведен на несколько языков. Книга легла в основу фильмов и театральных постановок.
- Автор: Светлана Алексиевич
Чернобыль 1:23:40
Эндрю Ливербарроу по кусочкам восстановил печально события 26 апреля 1986 года, прославивших Чернобыль на весь мир.
Автор делится своими впечатлениями и выводами о Припяте после расследования. Материалы, которые собрал автор, использовались создателями культового сериала Чернобыль, что позволило им добиться особой достоверности.
- Автор: Эндрю Ливербарроу
Чернобыль. Этюды с натуры
Чернобыль. Этюды с натуры — это книга воспоминаний участника ликвидации последствий аварии на АЭС, профессора Харьковской государственной академии дизайна и искусств Олега Векленко.
Автор рассказывает о своих личных ощущениях, пережитых в период пребывания в Чернобыле в мае-июне 1986 года.
Искренние истории о тех днях написаны живым языком и дополнены авторскими рисунками и фотографиями.
- Автор: Олег Векленко
1986. Чернобыльские хроники
В книге рассказывается о том, как через объективы телекамер украинских журналистов мир узнавал о том, что происходило в зоне отчуждения.
Автор приводит не только факты трагедии в Чернобыле, но и доказывает, что эта масштабная катастрофа стала именно тем безвозвратным событием в истории Советской империи, который привел к ее распаду.
- Автор: Сергей Трофим
Пройти сквозь Чернобыль
Книга французской писательницы Гали Аккерман — это философская беседа о Чернобыле как о символе уничтожения и возрождения жизни во всех ее проявлениях и о найденной надежде в постапокалиптическое время.
Книга была издана во Франции в марте 2016 года и переведена на украинский язык в 2018 году.
- Автор: Галя Аккерман