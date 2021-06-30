Пришел с флагом РФ: во время матча Украина — Швеция избили болельщика

Во время матча 1/8 Евро-2020 между сборными Украины и Швеции на трибунах стадиона Хэмпден Парк в Глазго произошел неприятный инцидент.

На трибуны украинских болельщиков прошел мужчина с российским флагом, одетый в футболку сборной РФ и шапку-ушанку.

Первый кадр сегодня облетел все СМИ и паблики. Но, как говорится, “что было дальше?”

Судя по фоткам, ничего хорошего для парня с российским флагом.

Кажется, русско-украинская дружба всё-таки откладывается на неопределённый срок. pic.twitter.com/hPShTGTSuB — Ofnews (@okolofnews) June 29, 2021

Фанат успел сфотографироваться с одним из украинцев, когда на него набросились другие болельщики. Причина конфликта не уточняется.

У избитого россиянина отобрали флаг и шапку, а футболку сборной – порвали.

При этом несколько болельщиков сборной Украины пытались защитить парня, а один из них даже покрыл ему голову национальным флагом.

Фото: Twitter Ofnews