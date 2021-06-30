Прийшов з прапором РФ: під час матчу Україна – Швеція побили вболівальника

Під час матчу 1/8 Євро-2020 між збірними України і Швеції на трибунах стадіону Хемпден Парк в Глазго стався неприємний інцидент.
На трибуни українських уболівальників пройшов чоловік з російським прапором, одягнений у футболку збірної РФ і шапку-вушанку.
Первый кадр сегодня облетел все СМИ и паблики. Но, как говорится, “что было дальше?”
Судя по фоткам, ничего хорошего для парня с российским флагом.
Кажется, русско-украинская дружба всё-таки откладывается на неопределённый срок. pic.twitter.com/hPShTGTSuB
— Ofnews (@okolofnews) June 29, 2021
Фанат встиг сфотографуватися з одним із українців, коли на нього накинулися інші вболівальники. Причина конфлікту не уточнюється.
У побитого росіянина відібрали прапор і шапку, а футболку збірної – порвали.
При цьому кілька уболівальників збірної України намагалися захистити хлопця, а один із них навіть покрив йому голову національним прапором.
Фото: Twitter Ofnews