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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Прийшов з прапором РФ: під час матчу Україна – Швеція побили вболівальника

Росіянин на трибунах збірної України

Під час матчу 1/8 Євро-2020 між збірними України і Швеції на трибунах стадіону Хемпден Парк в Глазго стався неприємний інцидент.

На трибуни українських уболівальників пройшов чоловік з російським прапором, одягнений у футболку збірної РФ і шапку-вушанку.

Фанат встиг сфотографуватися з одним із українців, коли на нього накинулися інші вболівальники. Причина конфлікту не уточнюється.

У побитого росіянина відібрали прапор і шапку, а футболку збірної – порвали.

При цьому кілька уболівальників збірної України намагалися захистити хлопця, а один із них навіть покрив йому голову національним прапором.

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Фото: Twitter Ofnews

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