Во вторник, 29 июня, сборная Украины впервые в истории завоевала себе место в 1/4 Чемпионата Европы. Воспитанники Андрея Шевченко обыграли Швецию со счетом 2:1.

Следующий матч сборная Украины проведет против Англии. Поединок состоится в субботу, 3 июля, в столице Италии, Риме.

Сборная Англии показала хороший результат на Евро-2020, получив первое место в своей группе. Англичане со счетом 1:0 победили Хорватию, далее сыграли вничью с Шотландией, а затем снова одержали победу в матче против Чехии (1:0).

За место в 1/4 Евро-2020 сборная Англии боролась с немцами. В результате воспитанники Гарета Саутгейта забили два гола в ворота Германии и отправили соперников домой.

Украина — Швеция: как прошел матч

Сборная Украины в Шотландии провела исторический матч против Швеции. Первый гол в ворота соперников забил нападающий Александр Зинченко.

Второй гол также состоялся благодаря ему — Зинченко осуществил передачу на Артема Довбика, который на 121-й минуте поединка забил мяч в ворота шведов.

Детальный обзор матча Украина — Швеция смотрите в материале Фактов ICTV.