Браво и Слава Украине! Украинская диаспора встретила сборную Украины в Риме

Сборная Украины прилетела в Рим, где ей предстоит сыграть в матче за полуфинал против команды Англии. Игра состоится в Риме на Стадио Олимпико 3 июля в 22.00 по киевскому времени.

Полет из Глазго в римский аэропорт Фьюмичино длился ровно 3 часа.

В Вечный город прибыли 24 игрока, тренерский штаб, а также административный и медицинский персонал национальной команды.

В Риме сине-желтые будут базироваться в отеле Parco dei Principi, выбранном оргкомитетом Евро-2020 для участников чемпионата. Рядом с отелем расположен знаменитый парк Вилла Боргезе.

У входа в отель сине-желтых встретила украинская диаспора в Италии скандированиями: Молодцы, Браво, Спасибо, Слава Украине!

1 июля в программе сборной Украины первая тренировка в Риме на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Состав сборной Украины: