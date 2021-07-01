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Марія Степанюк |

Браво и Слава Украине! Украинская диаспора встретила сборную Украины в Риме

Збірна України прилетіла в Рим

Сборная Украины прилетела в Рим, где ей предстоит сыграть в матче за полуфинал против команды Англии. Игра состоится в Риме на Стадио Олимпико 3 июля в 22.00 по киевскому времени.

Полет из Глазго в римский аэропорт Фьюмичино длился ровно 3 часа.

Збірна України

Фото: УАФ

В Вечный город прибыли 24 игрока, тренерский штаб, а также административный и медицинский персонал национальной команды.

В Риме сине-желтые будут базироваться в отеле Parco dei Principi, выбранном оргкомитетом Евро-2020 для участников чемпионата. Рядом с отелем расположен знаменитый парк Вилла Боргезе.

У входа в отель сине-желтых встретила украинская диаспора в Италии скандированиями: Молодцы, Браво, Спасибо, Слава Украине!

1 июля в программе сборной Украины первая тренировка в Риме на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Состав сборной Украины:

  • Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
  • Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Роман Безус, Александр Зубков.
  • Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.
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Источник: УАФ

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