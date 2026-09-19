Графики отключения света 20 сентября: что известно об ограничениях
В воскресенье, 20 сентября, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 20 сентября: что известно
— Завтра, в воскресенье применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
Энергетики советуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.
— Пожалуйста, пользуйтесь электроэнергией рационально, — отметили в Укрэнерго.
Напомним, в ночь на 19 сентября российские войска атаковали Одессу, в частности повторно ударили по административному зданию, поврежденному накануне.
Из-за массированной атаки произошли аварийные отключения электроэнергии в части Одесского района. Без света остались потребители в Пересыпском и Приморском районах Одессы, сообщили в ДТЭК.
По состоянию на утро субботы энергетики вернули электроэнергию более 60 тыс. семей, 178,7 тыс. семей оставались без света.
В ДТЭК предупредили, что из-за последствий атаки возможны перебои в работе критической инфраструктуры и электротранспорта.