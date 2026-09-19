В воскресенье, 20 сентября, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 20 сентября: что известно

— Завтра, в воскресенье применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики советуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

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— Пожалуйста, пользуйтесь электроэнергией рационально, — отметили в Укрэнерго.

Напомним, в ночь на 19 сентября российские войска атаковали Одессу, в частности повторно ударили по административному зданию, поврежденному накануне.

Из-за массированной атаки произошли аварийные отключения электроэнергии в части Одесского района. Без света остались потребители в Пересыпском и Приморском районах Одессы, сообщили в ДТЭК.

По состоянию на утро субботы энергетики вернули электроэнергию более 60 тыс. семей, 178,7 тыс. семей оставались без света.

В ДТЭК предупредили, что из-за последствий атаки возможны перебои в работе критической инфраструктуры и электротранспорта.

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