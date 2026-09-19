В течение последних месяцев Кремль развернул в соцсетях цифровую кампанию влияния, цель которой — усилить внутренние противоречия в американском обществе накануне промежуточных выборов в США в ноябре.

Такую оценку дают американские разведывательные службы, сообщили NYT чиновники, осведомленные об этом вопросе.

РФ пытается повлиять на выборы в США через соцсети

В течение последних недель эксперты по российской дезинформации обнаружили в соцсетях несколько кампаний, в рамках которых с помощью искусственного интеллекта создавали фейковые видео с голливудскими знаменитостями.

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В них актеры якобы обсуждали ключевые гонки за места в Сенате в штатах с острой конкурентной борьбой.

По словам источников, нынешняя дезинформационная кампания является менее масштабной и менее скоординированной, чем некоторые предыдущие попытки России повлиять на выборы в США.

Согласно оценкам, начиная с 2016 года Кремль проводил интернет-операции влияния во время каждого цикла федеральных выборов в США.

Однако сейчас американские разведывательные службы считают, что Москва значительно меньше заинтересована в промежуточных выборах, чем в президентской гонке. По словам собеседников, внимание Кремля отвлекает война против Украины.

Чиновники отмечают, что Россия с помощью этой кампании стремится посеять хаос, а не поддержать конкретную политическую партию.

Примеры, которые независимые исследователи дезинформации в последние недели связывали с Россией, касались лишь атак на кандидатов от Демократической партии в штатах, где ожидается конкурентная борьба.

Некоторые разведывательные оценки свидетельствуют, что Иран тоже может участвовать в операциях влияния накануне выборов, однако его активность остается невысокой.

Чиновники добавляют, что Китай может быть готов к операциям влияния, направленным на отдельные гонки в Конгресс или против членов Конгресса, которых Пекин считает враждебными к Китаю.

Распространение ложных утверждений против демократов

В течение последней недели сеть, которую ранее связывали с кремлевскими “троллями”, двумя волнами распространила в соцсетях X и BlueSky серию видео, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Их использовали для массового распространения необоснованных утверждений против демократов, баллотирующихся в Сенат.

В публикациях кандидатов атаковали по темам, которые Дональд Трамп и Республиканская партия использовали для критики демократов. Среди них — обвинения в коррупции, антисемитизме и поддержке прав ЛГБТ-сообщества.

Публикации содержали ложные или необоснованные утверждения в видео, смонтированных так, чтобы создать впечатление, будто они исходят от ведущих СМИ, в частности CNN, BBC и The New York Times.

Среди тех, против кого были направлены эти атаки, — кандидаты, которые могут помочь демократам получить большинство в Сенате.

Так, в одном из последних постов было скопировано видео из The Times, в котором актриса Джейми Ли Кертис якобы критиковала демократов за их политику в отношении трансгендерных вопросов.

Однако пресс-секретарь актрисы Хайди Шеффер подчеркнула, что в этом видео “нет ни капли правды”. По подсчетам X, к концу дня этот пост просмотрели почти 200 тыс. раз.

В подобных постах использовались российские тактики, хорошо известные по предыдущим выборам в США и Европе.

Старший исследователь компании Graphika, специализирующейся на анализе цифровых угроз, Жан Ле Ру отметил, что американский контент появился вскоре после завершения выборов в Германии и Швеции.

— Мы, безусловно, ожидаем, что это наберет обороты, — сказал он о российском вмешательстве. — Не думаю, что они остановятся. Думаю, что мы наблюдаем начало кампании, сосредоточенной на выборах в США.

Graphika считает, что за этой операцией стоят связанные с Кремлем сети Operation Overload или Matryoshka, чьи боты часто выдают себя за настоящие новостные организации, чтобы распространять сфабрикованный контент.

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