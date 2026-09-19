Президент Владимир Зеленский сообщил о втором за субботу успешном применении нового украинского дрона-перехватчика.

Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон Герань-5.

СБУ поразили реактивный дрон Герань-5

— Есть уже второе успешное применение Службой безопасности Украины нового украинского дрона-перехватчика за сегодня. Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон Герань-5, — написал Зеленский в комментарии к видео в субботу.

Ранее сегодня, 19 сентября, президент показал первые кадры нового дрона-перехватчика, к разработке которого присоединилась Служба безопасности Украины.

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Зеленский сообщил об успешном применении этого дрона и опубликовал соответствующее видео.

После доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого 17 сентября президент сообщил еще об одном положительном результате испытаний украинских перехватчиков реактивных дронов РФ.

15 сентября Владимир Зеленский заявлял об успешном испытании Украиной нового перехватчика российских реактивных дронов.

— Шахед был успешно поражен, но нужно доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работу продолжаем — еще нужно время, — отмечал он.

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