Беспилотники почти каждый день атакуют военные базы в Великобритании, делая страну уязвимой к возрастающим угрозам России и Ирана.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные, полученные по законам о свободе информации.

Британские военные базы оказались под прицелом дронов РФ

За год до августа 2026 года на объектах Министерства обороны Великобритании или вблизи них зафиксировали около 340 инцидентов с дронами. Для сравнения, в 2025 году зарегистрировали 250 таких случаев, а годом ранее только 126.

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Эксперты отмечают, что такой рост свидетельствует об отсутствии надлежащей безопасности и неготовности правительства к борьбе с угрозами в период эскалации со стороны российского диктатора Владимира Путина и агрессии Ирана.

Хотя британское Минобороны официально не раскрывает, кто стоит за пролетами беспилотников, однако специалисты убеждают, что виновниками являются враждебные субъекты, действующие в интересах Москвы или Тегерана.

Экс-министр обороны от Консервативной партии Тобиас Элвуд заявил, что британских военных рассматривают как “мишень”, а правительство игнорирует эти вызовы.

— Россия и Иран несут 100% ответственность за многие из этих инцидентов. Они активно занимаются планировкой, картографированием и вербовкой в ​​Великобритании. Пока это пассивные дроны-похитители, но добавить к ним кинетическое измерение, чтобы сделать их летальными, не является большим шагом, — отметил он.

Элвуд подчеркнул, что Великобритания справедливо поддерживает Украину, но следствием этого является стремление России к ответным действиям и усиление вторжений в воздушное пространство страны.

В британском Министерстве обороны рост количества случаев объясняется улучшением отчетности, совершенствованием систем выявления и повышением осведомленности военнослужащих. Однако правительство принимает дополнительные меры.

В феврале создали зоны ограниченного воздушного пространства над 44 важными оборонными объектами, а осенью их расширят еще на 160 объектов.

Также в четыре раза увеличены расходы на оборудование для борьбы с беспилотниками, а в рамках Плана оборонных инвестиций выделено 750 миллионов фунтов стерлингов на средства защиты.

Кроме того, до конца года закон о вооруженных силах предоставит британским военным право самостоятельно уничтожать дроны-нарушители в воздухе, на земле или в воде без помощи полиции.

Активизация дронов в Великобритании совпала с заявлением премьер-министра Польши Дональда Туска. Он предупредил, что Москва планирует гибридные удары против стран НАТО, поддерживающих Украину, чтобы испытать решительность Организации Североатлантического договора.

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