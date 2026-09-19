В субботу, 19 сентября, россияне совершили атаку FPV-дроном по автомобилю в Шосткинском районе Сумской области. В результате атаки погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Атака на Сумщину 19 сентября: какие последствия

— В Шосткинском районе в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибли четыре человека. Среди погибших — супруги: мужчина 58 лет и женщина 56 лет, — говорится в сообщении.

Также погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина.

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Напомним, 13 сентября произошла атака на автомобиль РЭС в Сумской области, когда бригада как раз направлялась на ремонт поврежденной электросети в Конотопском районе.

Враг попал по автомобилю энергетиков. В результате удара 53-летний водитель-энергетик погиб.

Еще один работник, 50-летний электромонтер, получил ранения. Мужчина был госпитализирован в больницу.

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