Матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией в Риме будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.

45-летнему юристу из Мюнхена на линиях будут помогать соотечественники: Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра исполнит испанец Карлос дель Серро Гранде.

Главным арбитром системы VAR назначили немца Марко Фритца. Все его ассистенты тоже из Германии — Кристиан Дингерт, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт.

Брых уже обслуживал матч с участием Украины на Евро-2020. Именно он зафиксировал обидное поражение сине-желтых от Нидерландов (2:3) в первом туре группового этапа чемпионата.

Это будет восьмая очная встреча англичан и украинцев. Впервые команды встретились 2000 году в товарищеской встрече. Тогда победу праздновала команда трех львов со счетом 2:0. Последний раз команды сошлись в отборе на Мундиаль-2018. Игра в Украине завершилась ничейным счетом 0:0.

Наиболее памятная игра команд состоялась на Евро-2012. Тогда арбитр встречи не засчитал гол Марко Девича, после того как мяч с линии ворот вынес ногой Джон Терри.

Всего в семи матчах с англичанами у Украины в активе лишь одна победа, при четырех поражениях и двух ничьих.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия состоится 3 июля в Риме на Стадио Олимпико. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по киевскому времени.