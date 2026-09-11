В 25-ю годовщину терактов в США президент Владимир Зеленский почтил память около трех тысяч погибших.

Зеленский почтил память погибших во время теракта 11 сентября в США

Президент Украины напомнил об ужасной трагедии, которая произошла в США 25 лет назад.

— Сегодня важный день – день сильных людей – и в то же время достаточно трагичный. Двадцать пять лет назад 11 сентября был нанесен удар по людям. Страшный удар, трагедия в США. Погибли около 3 тыс. человек из 90 стран мира, в том числе украинцы. Уважение всем героям, которые тогда делали все, чтобы сохранить жизнь другим. Полицейские и пожарные и просто неравнодушные люди, в том числе и те, кто имел украинское происхождение. Выражаем уважение и соболезнование, – отметил он.

Зеленский отметил, что тогда НАТО показало свою силу и очень важно, чтобы ответ на терроризм был применен, статья 5.

Сейчас смотрят

– Это говорит о том, что на любого врага и террориста, если люди хотят сохранить свою цивилизацию, свой выбор по защите прав, свобод, ценностей, должен быть ответ. Потому что зло должно быть наказано, – добавил президент.

Напомним, что теракты 11 сентября 2001 года – серия скоординированных атак террористической организации Аль-Каида на территории США. В результате атак с учетом террористов погибли 2 996 человек, более 6 тысяч пострадали. Сумма материального ущерба превысила $10 млрд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.