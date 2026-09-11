На терроризм должен быть ответ: Зеленский в 25 годовщину теракта в США
- Президент Владимир Зеленский почтил память погибших во время теракта 11 сентября в США.
- Он подчеркнул, что тогда НАТО показало свою силу.
- По его словам, очень важно, чтобы на любого врага и террориста был ответ.
В 25-ю годовщину терактов в США президент Владимир Зеленский почтил память около трех тысяч погибших.
Зеленский почтил память погибших во время теракта 11 сентября в США
Президент Украины напомнил об ужасной трагедии, которая произошла в США 25 лет назад.
— Сегодня важный день – день сильных людей – и в то же время достаточно трагичный. Двадцать пять лет назад 11 сентября был нанесен удар по людям. Страшный удар, трагедия в США. Погибли около 3 тыс. человек из 90 стран мира, в том числе украинцы.
Уважение всем героям, которые тогда делали все, чтобы сохранить жизнь другим. Полицейские и пожарные и просто неравнодушные люди, в том числе и те, кто имел украинское происхождение. Выражаем уважение и соболезнование, – отметил он.
Зеленский отметил, что тогда НАТО показало свою силу и очень важно, чтобы ответ на терроризм был применен, статья 5.
– Это говорит о том, что на любого врага и террориста, если люди хотят сохранить свою цивилизацию, свой выбор по защите прав, свобод, ценностей, должен быть ответ. Потому что зло должно быть наказано, – добавил президент.
Напомним, что теракты 11 сентября 2001 года – серия скоординированных атак террористической организации Аль-Каида на территории США. В результате атак с учетом террористов погибли 2 996 человек, более 6 тысяч пострадали. Сумма материального ущерба превысила $10 млрд.