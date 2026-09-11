С началом полномасштабной войны в Украине для мужчин призывного возраста были введены ограничения на выезд за границу. В то же время граждане до 18 лет могут пересекать границу, но тоже есть определенные ограничения.

Факты ICTV узнавали правила выезда за границу несовершеннолетних детей в 2026 году. Также мы пообщались с адвокатом юридической компании Riyako&Partners Екатериной Анищенко о правилах пересечения границы юношами 16-17 лет.

Выезд за границу несовершеннолетних детей: документы

Для пересечения границы в 2026 году несовершеннолетним понадобятся следующие документы:

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Свидетельство о рождении — используется, если нет загранпаспорта.

Загранпаспорт — главный документ для международных поездок.

ID-карта — подходит для посещения стран, которые признают этот документ (например, Турция, Грузия).

Правила выезда за границу несовершеннолетних детей, которые путешествуют не с родителями

Если ребенок путешествует не с родителями, а с другими сопровождающими, нужно предоставить дополнительные документы:

С бабушкой, дедушкой или родственниками — свидетельство о рождении и документы, подтверждающие родственные связи.

С учителями или друзьями семьи — свидетельство о рождении, нотариально заверенное заявление одного из родителей и документы сопровождающего лица.

Во время военного положения согласия одного из родителей достаточно для выезда ребенка. Запретить выезд можно только через официальное обращение в Пограничную службу с нотариально заверенным заявлением. В случае конфликта вопрос решается в суде.

Мужчины призывного возраста, которые самостоятельно ухаживают за детьми до 18 лет, имеют право выезжать за границу. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие их статус.

Правила выезда за границу в 16 лет: комментарий адвоката

Дети до 16 лет могут покидать Украину только в сопровождении взрослых. После достижения 16-летнего возраста подростки имеют право путешествовать самостоятельно при наличии загранпаспорта.

Требование об обязательной постановке на воинский учет украинцев в возрасте от 16 лет, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет, определено в статье 14 закона Украины О воинской обязанности и военной службе. Поэтому пограничники имеют право проверять этот статус.

По словам адвоката юридической компании Riyako&Partners Екатерины Анищенко, подростков 16-17 лет выпускают за границу, ведь военнообязанными считаются лица от 18 до 60 лет. Но для юношей 16-17 лет, то есть не достигших совершеннолетия, является обязательной постановка на воинский учет. Они должны иметь при себе приписное со свежими сведениями и отметкой, что они были в ТЦК и находятся на учете.

— Для пересечения границы юношам такого возраста нужно при себе иметь приписное, а также загранпаспорт. Они могут пересекать границу уже без присутствия родителей, то есть самостоятельно, — отмечает адвокат.

Несмотря на наличие приписного или любого другого военно-учетного документа, все же мужчинам стоит установить приложение Резерв+. Также адвокат отметила, что на границе мужчин, в том числе и подростков 16-17 лет, могут проверять в системе Оберіг на наличие розыска или каких-то нарушений.

— Я советую всем мужчинам и юношам установить приложение Резерв+ до поездки. Это стоит сделать для того, чтобы лицо, которое планирует пересечь границу, убедилось, что не находится в розыске и его точно не задержат.

Итак, чтобы не иметь неприятностей на границе, стоит мониторить ситуацию и установить Резерв +, чтобы убедиться в отсутствии нарушений и штрафов от ТЦК.

Источник : Госпогранслужба

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