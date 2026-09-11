Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих одержала победу на абсолютном чемпионате мира. Украинская легкоатлетка стала лучшей, взяв высоту 1,99 метров.

Магучих — победитель Абсолютного ЧМ по легкой атлетике

Сезон в женских прыжках в высоту завершился абсолютным чемпионатом мира, который стал последним международным турниром для спортсменок. Украину в секторе представили Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Соревнования начались со стартовой высоты 1,86 м. Юлия Левченко преодолела планку с первой попытки, а Ирина Геращенко — со второй. Ярослава Магучих решила пропустить эту высоту.

Сейчас смотрят

На отметке 1,91 м в секторе уже выступали все заявленные спортсменки. Магучих с первой попытки взяла планку, тогда как Геращенко понадобилась вторая попытка. Левченко не смогла преодолеть высоту, трижды допустив ошибку, и завершила выступление.

Высоту 1,95 м Ирина Геращенко начала с неудачной попытки. Ярослава Магучих снова с первого прыжка преодолела планку. Геращенко после трех ошибок прекратила борьбу и заняла итоговое пятое место.

За следующую высоту продолжили бороться только две спортсменки — Ярослава Магучих и Никола Олислагерс. Украинка взяла планку со второй попытки. Представительница Австралии не смогла ее преодолеть, поэтому завершила мировое первенство с “серебром”.

Абсолютный ЧМ. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,99 м.

2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,95 м.

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,91 м.

4. Ангелина Топич (Сербия) — 1,91 м.

5. Ирина Геращенко (Украина) — 1,91 м.

6. Юлия Левченко (Украина) — 1,86 м.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.