Ярослава Магучих завоевала золото на Абсолютном ЧМ по прыжкам в высоту
Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих одержала победу на абсолютном чемпионате мира. Украинская легкоатлетка стала лучшей, взяв высоту 1,99 метров.
Магучих — победитель Абсолютного ЧМ по легкой атлетике
Сезон в женских прыжках в высоту завершился абсолютным чемпионатом мира, который стал последним международным турниром для спортсменок. Украину в секторе представили Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
Соревнования начались со стартовой высоты 1,86 м. Юлия Левченко преодолела планку с первой попытки, а Ирина Геращенко — со второй. Ярослава Магучих решила пропустить эту высоту.
На отметке 1,91 м в секторе уже выступали все заявленные спортсменки. Магучих с первой попытки взяла планку, тогда как Геращенко понадобилась вторая попытка. Левченко не смогла преодолеть высоту, трижды допустив ошибку, и завершила выступление.
Высоту 1,95 м Ирина Геращенко начала с неудачной попытки. Ярослава Магучих снова с первого прыжка преодолела планку. Геращенко после трех ошибок прекратила борьбу и заняла итоговое пятое место.
За следующую высоту продолжили бороться только две спортсменки — Ярослава Магучих и Никола Олислагерс. Украинка взяла планку со второй попытки. Представительница Австралии не смогла ее преодолеть, поэтому завершила мировое первенство с “серебром”.
Абсолютный ЧМ. Прыжки в высоту (женщины)
1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,99 м.
2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,95 м.
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,91 м.
4. Ангелина Топич (Сербия) — 1,91 м.
5. Ирина Геращенко (Украина) — 1,91 м.
6. Юлия Левченко (Украина) — 1,86 м.