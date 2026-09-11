США должны усилить санкционное давление на Россию уже сейчас, независимо от того, будет ли принят законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, который предусматривает усиление ограничений против РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 11 сентября.

Зеленский призвал США усилить давление на Россию

По его словам, Соединенные Штаты должны использовать имеющийся у них несиловой инструмент, чтобы сократить возможности России ежедневно финансировать войну против Украины.

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— Санкции должны сейчас вводить. Будет ли это через закон Линдси (Грэма, — Ред.), или это решением администрации (Трампа, — Ред.), но санкции должны быть сильнее. Потому что это инструмент, который есть у Соединенных Штатов Америки, инструмент не военный для того, чтобы лишать возможности Россию ежедневно финансировать войну против Украины, против людей, – сказал президент на Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Зеленский отметил, что ему иногда непонятно, почему решения не удается принимать быстрее. Он подчеркнул, что в условиях войны лучше принять неидеальное решение, чем ничего не делать.

Что мы делаем? Чего мы ждем? На что? Каждый день Россия применяет баллистику. Десять – это ракет, двадцать, пятьдесят. Каждый человек важен, – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что безотлагательных решений требуют ограничения против России в сфере экономики и энергетики. По его словам, необходимо действовать и в отношении возможностей РФ производить баллистические ракеты и другое оружие.

Он назвал символичным и важным возможное принятие законопроекта покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Зеленский напомнил, что Грэм поддерживал Украину. Президент подчеркнул необходимость сильных решений со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Politico сообщало, что законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против торговых партнеров России может не дойти до рассмотрения в Палате представителей США.

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