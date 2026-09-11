Украина будет отвечать на удары России по энергосистеме — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет ответить России на любые удары, в том числе по энергетике.
- Президент подчеркнул необходимость переговоров как альтернативы дальнейшим ударам.
Украина имеет возможность ответить России на любые удары, в том числе по украинской энергетической системе.
Однако нужно найти формат энергетического перемирия, при котором Россия не будет атаковать украинскую энергосистему. В таком случае Украина не будет наносить соответствующих ударов.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 11 сентября.
Зеленский о необходимости энергетического перемирия
— То есть разблокировать Черное море и найти возможность энергетического перемирия, если можно так сказать, использовать такое словосочетание. Когда защищена энергетика обеих стран. Если русскіє, другими словами, не будут бить по нашей энергетической системе, и наши люди будут со светом, Украина также не будет отвечать соответственно, – сказал Зеленский на Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
Президент отметил, что Украина способна отвечать на российские операции, в том числе на атаки по украинской энергетической инфраструктуре.
Россия знает, что если они будут бить, а они готовятся бить по нашей энергетической системе – Россия будет получать то же самое. Если они будут делать нам блэкауты, мы будем пытаться ответить достойно, – отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что есть альтернатива, которую Украина всегда поддерживала — переговоры.
Переговорный процесс должен касаться окончания войны. И если Россия не хочет заканчивать, то надо находить партнерам к ней подход, — добавил он.
Напомним, 2 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что российской армии приказано готовить и наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины.
По утверждению Путина, такое решение приняли на фоне украинских атак по российской инфраструктуре и предприятиям топливно-энергетического комплекса.