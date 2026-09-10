После принятия Закона о мобилизации, отменили статус ограниченно годного. В приказ №402 внесли некоторые изменения, по которым определили пригодных и непригодных к военной службе.

Могут ли ограниченно годного отправить на передовую

Больше всего вопросов возникло у людей, которые имели статус ограниченно годного в военное время. Эта категория должна обратиться в ТЦК и повторно пройти военно-врачебную комиссию. Теперь у бывших ограниченно годных появится другой статус. Их могут признать полностью годными или непригодными в военное время.

Появились дополнительные статусы, в частности годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, в высших учебных заведениях, военных учебных центрах. Также отделили категорию пригодных для выполнения специфических задач. Таким образом, военнообязанные, которые имеют определенные болезни, затрудняющие выполнение боевых задач, по заключению ВВК могут быть переведены в воинские части обеспечения или в ТЦК.

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Сейчас есть огромное количество людей, которые не могут выполнять боевые задачи после ранения. Для них выделили такие категории пригодности:

Временное непригодный, который нуждается в лечении, отпуске или увольнении. То есть после ранения военнослужащего переводят в больницу для проведения операции или в санаторий.

Непригоден с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев. Это люди, которые также получили ранения и некоторое время не могут выполнять боевые задачи.

Могут ли ограниченно годного отправить в боевую бригаду

Теперь в заключении ВВК указывают, куда направить человека с определенными недостатками здоровья. Некоторых лиц, которые относились к категории ограниченно годных, могут признать годными и отправить в боевую бригаду.

Часть ограниченно годных на ВВК могут признать непригодными и исключить из воинского учета. Это регламентировано приказом №402, в котором представлены таблицы болезней для признания человека годным или непригодным.

Есть болезни, по которым лица ранее были годными, но теперь оказались непригодными к военной службе.

Какой статус имеют военные после ранения и хирургического вмешательства

До принятия нового закона возникал вопрос, что делать, если ограниченно годного отправили на передовую. Но сейчас такие случаи исключены, ведь в документ добавили отдельные блоки в статье Состояния после перенесенных острых, обострения хронических болезней и хирургического лечения и временную непригодность в связи с ними.

В новом приказе четко указано, что люди после хирургического вмешательства, серьезного ранения признаются временно непригодными. Комиссия может определить срок в 6-12 месяцев. После того, как истечет время, проводится дополнительное диагностирование больного, чтобы признать его годным или непригодным.

Военнослужащие, которые получили ранения и были прооперированы, тоже на некоторое время могут быть признаны временно непригодными.

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