В рамках 1/4 Евро-2020 2 июля состоялся матч Швейцария-Испания. По итогам игры в полуфинал Чемпионата Европы вышла сборная Испании. Встреча состоялась на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.

В стартовый состав Испании вошли: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес, Альба, Бускетс, Коке, Педри, Сарабия, Мората, Ф. Торрес.

Уже на восьмой минуте матча Испания получила первенство — мяч в свои ворота забил полузащитник швейцарцев Денис Закария.

Швейцарии удалось сравнять счет лишь через 60 минут — гол оформил Джердан Шакири, полузащитник сборной.

Стартовый состав Швейцарии: Зоммер, Ельведи, Аканжи, Родригес, Видмер, Фройлер, Закария, Цубер, Шакире, Эмболо, Сеферович.

На 77 минуте матча швейцарцы остались в меньшинстве. С игры удалили Ремо Фройлера, игравшего на позиции полузащитника. Фройлер в подкате прямой ногой въехал в ногу испанцу Жерару Морено. Судья сразу же показал красную карточку.

После основного тайма счет составлял 1: 1, поэтому команды продолжили борьбу за место в Евро-2020 в овертайме. После этого результат не изменился — началась серия пенальти, благодаря которой больше голов реализовали испанцы.

В результате матча Швейцария покинула Евро-2020, а сборная Испании получили билет на полуфинал, который пройдет 6-7 июля.

За место в полуфинале также 3 июля поборется сборная Украины с Англией, матч пройдет в Риме (Италия).